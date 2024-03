Dlaczego warto zdecydować się na okapy tubowe Maan?

Dzięki szerokiej gamie kolorów, rozmiarów oraz parametrów pracy okapów typu Tuba w ofercie Maan , mogę być one przeznaczone zarówno do dużych jaki i mniejszych kuchni.

Okapy typu Tuba, nazywane tak od charakterystycznego kształtu tuby, są oprócz nowoczesnego designu bardzo skuteczne w usuwania oparów i zapachów powstałych podczas gotowania .

Okapy takie możemy montować zarówno na ścianie (typ przyścienny), jak i na suficie (typ wyspowy). Dzięki nowoczesnym powłokom, którymi są pokrywane, tuby są one również łatwe w czyszczeniu i odporne na czynniki zewnętrzne.

Ich elegancki design powoduje, że okapy typu Tuba to nie tylko wydajne urządzenie do pracy w kuchni - to również jej dekoracja.

Okapy typu tuba, które oferuje Maan

Okapy tubowe w asortymencie firmy Maan są to modele, które wzbudzają największe zainteresowanie klientów.

Dostępne są w szerokiej gamie kolorów. Oprócz podstawowych białego i czarnego, Maan oferuje też tuby w kolorze miedzianym i złotym oraz satynowym. Dzięki temu pasują do każdego wystroju kuchni.

Zależnie od modelu okapy wyposażone są w sterowanie mechaniczne (Push button) jak i elektroniczne ( Soft touch z pilotem i wyświetlaczem).

Okapy typu tuba cechują się bardzo dobrymi parametrami jeżeli chodzi o głośność pracy jak i wydajność.

Każdy z modeli może pracować w trybie pochłaniacza (wymagane są dwa filtry węglowe) lub wyciągu (podłączenie do wentylacji).

Poznaj dostępne obecnie

tubowe okapy z kategorii wyspy w ofercie Maan

oraz z kategorii okapów przyściennych.

Sprawdź wszystkie Maan okapy typu tuba

Zachęcamy też do dowiedzenia się więcej o Maan Premium Line

O firmie:

Maan - działająca od przeszło 40 lat polska firma, która zajmuje się tworzeniem nowoczesnych okapów kuchennych oraz przeznaczonych do nich akcesoriów. Ma dwa zakłady produkcyjne w centralnej Polsce, własne laboratorium i wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą. Jest również partnerem OEM producentów AGD, dla których przygotowuje produkty według indywidualnego życzenia.