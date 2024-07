Popularność okapów typu wkład

Wkłady to obecnie kategoria, z której najczęściej wybierają klienci szukający urządzeń do swojej kuchni. Okapy montowane pod szafkami zapewniają maksymalne wykorzystanie miejsca w każdej kuchni. Są idealne do małych i średnich kuchni, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest na wagę złota. Mimo kompaktowych rozmiarów, gwarantują skuteczne odprowadzanie oparów i zapachów.

Marka Maan wprowadza nowe okapy typu wkład z ruchomym sterowaniem

Polska marka okapów Maan wprowadziła do swojej oferty trzy nowe modele tego rodzaju - Hyperion 60, Hyperion Plus 60 oraz Hyperion Slider Silent 60. Wszystkie łączy jedna wspólna cecha - ruchomy panel sterowania z czarnego szkła. Zastosowanie takiego panelu umożliwia bardzo wygodne korzystanie ze wszystkich funkcji okapów, kiedy tego potrzebujemy. Jeżeli nie korzystamy z urządzenia złożony panel powoduje, że okap staje się niewidoczny - wyjaśnia producent, który może poszczycić się 40-letnim znawstwem w temacie.

Model Hyperion oferowany jest w trzech różnych wariantach i ma trzy różne sterowania (typu Touch, Premium Touch i Slider (Linia Premium) oraz różne turbiny, zapewniające możliwość wyboru parametrów okapu.