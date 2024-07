Firma Maan wzięła udział w Międzynarodowych Targach Electronics Show 2024

Międzynarodowe Targi Electronics Show to jedno z największych branżowych wydarzeń, na którym pojawiają się producenci zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Odbywają się one w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy - to największy tego rodzaju kompleks w regionie. Ich celem jest między innymi stworzenie dogodnych warunków dla nawiązywania kontaktów biznesowych.



W tym roku targi Electronics Show odbyły się się w dniach 21-23 czerwca. Stanowisko firmy Maan zostało odwiedzone przez licznych gości. Mogli oni oglądać produkty Maan, w tym okapy z serii premium (Maan Premium Line), a także zabrać katalog czy porozmawiać z przedstawicielami i uzyskać więcej informacji.

Firma Maan serdecznie podziękowała organizatorom tego eventu za możliwość zaprezentowania się oraz wszystkim, którzy zdecydowali się ich odwiedzić. Przypominamy, że produkty Maan można oglądać codziennie od poniedziałku do piątku w showroomie w Pruszkowie (ul. 3-Maja 8/B3), w godzinach pracy naszego biura (od 8 do 15) - czytamy na stronie WWW. Maan zaprasza także na kolejne targi, na których się pojawi w 2024 roku: Warsaw Home Kitchen (odbędą się w Ptak Warsaw Expo w dniach 23-26 października).