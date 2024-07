W ofercie Maan - polskiego producenta okapów z przeszło 40-letnim doświadczeniem - pojawiły się nowe okapy premium. Nowe modele w portofolio należą do następujących kategorii:

Sufitowe





Prime 2 w kolorze czarnym z Motorblokiem GPE 850 - idealny do kuchni z wyspą. Okap z zewnętrzną turbiną, o maksymalnej wydajności do 775 m3/h oraz z nowoczesnym oświetleniem w postaci dwóch pasków LED. W wakacyjnej promocji, która trwa do końca sierpnia, przy zakupie tego okapu klienci Maan otrzymać płytę indukcyjną za symboliczną złotówkę.

Teleskopowe

Corona Bis Plus 60 czarny oraz Corona Bis Plus 90 czarny - okapy teleskopowe o szerokości (odpowiednio) 59,6 i 89,6 cm oraz klasie energetycznej A i A+. Ich maksymalna wydajność to 780 i 795 m3/h. Jak zaznacza producent: Znakomicie będą pasować do wszystkich kuchni. Zabudowa w szafce powoduje maksymalne wykorzystanie przestrzeni.

Przyścienne/kominowe T-Line

Komoda Neo Plus Touch 60 oraz Komoda Neo Plus Touch 90 - to tradycyjne okapy z tzw. grupy T-Line, idealne dla klientów, którzy chcą, by okap był dodatkowym ozdobnym elementem kuchni. Oba mają klasy energetyczną A i szerokość 59,6 cm. Maksymalna wydajność sięga do 750 m3/h.

Firma Maan podkreśla, że wszystkie nowe modele wyposażone są w podświetlane sterowanie dotykowe Premium z pilotem i wyświetlaczem, mają cztery prędkości pracy (3+boost) oraz możliwość zastosowania jako wyciągacz lub pochłaniacz.

Czym jest linia Maan Premium Line?

Maan Premium Line to wprowadzona w tym roku linia okapów najwyższej klasy. Jak wyjaśnia producent: przeznaczone są dla klientów, którzy szukają okapów o eleganckim designie, połączonym z wysokimi parametrami technicznymi urządzeń.

Firma Maan zachęca do poznania wszystkich okapów dostępnych w Maan Premium Line