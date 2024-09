Klasyczna biel. Nowość w ofercie Maan Premium Line

Cały na biało. Sufitowy okap Maan Prime 2

W ofercie Premium Line firmy Maan - polskiego producenta okapów - był już okap sufitowy Prime 2 w kolorze czarnym. Teraz, w związku z oczekiwaniami klientów, dodany został jeszcze jeden uniwersalny, ponadczasowy kolor dla tego modelu. Maan z przyjemnością informuje, że Prime 2 jest już dostępny w białym kolorze.

Biel doskonale komponuje się w kuchniach w różnych stylach - nowoczesnych i tradycyjnych, minimalistycznych i bardziej bogatych w detale. Biel wizualnie odświeża kuchnię i sprawia, że okap optycznie powiększa przestrzeń. Jest to szczególnie korzystne w mniejszych kuchniach. Jasny kolor okapu doskonale odbija światło, co przyczynia się do rozjaśnienia kuchni - wyjaśnia producent.

Maan podaje, że biała wersja okapu Prime 2 ma te same cechy użytkowe i parametry, którymi może pochwalić się wariant czarny. Wykończenia ze stali lakierowanej i szkła, wydajność maksymalną 775 m3 na godzinę, nowoczesne oświetlenie w postaci 2 pasków LED czy podświetlane sterowanie dotykowe Touch Premium z pilotem.

Estetyczne i zaawansowane. Czym jest linia Maan Premium Line?

To specjalna część oferty okapów Maan. Znajdują się w niej modele, które są nie tylko bardzo wydajne i wyposażone w wiele nowoczesnych funkcji. Cieszą one również oko i idealnie nadają się do różnych wnętrz. To zdecydowanie okapy dla najbardziej wymagających użytkowników - tłumaczy Maan.

Zachęcamy do sprawdzenia całej obecnej oferty Maan Premium Line